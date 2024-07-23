Hukuku uygulamak siyasetin görevi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sorunları çözmek için uluslararası hukukun yeterli olmadığını, hukuk kararlarının yerine getirilmesi için siyasi aktörlere rol düştüğünü söyledi.

Borrell, uluslararası hukuk kararlarının siyasi aktörler için “rehber” niteliğinde olması gerektiğini dile getirerek, “Uluslararası hukuk siyasetin başarısızlıklarının yerini almaya başladı ancak ne kadar meşrulaştırılmış olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun uluslararası hukuk kurumları, hukuku uygulamak için bulunmuyorlar. Onlar hukuku ifade etmek için vardır. Hukuku uygulamak mahkemeler tarafından değil, siyasi aktörler tarafından yapılmalıdır.” şeklinde konuştu. “Hukuk ile gerçeklik arasındaki uçurum daha önce hiç bu kadar geniş olmamıştı.” ifadesini kullanan Borrell, aradan geçen aylara rağmen ateşkes sağlanması ve ileriye dönük çözüm bulunabilmesi için adım atılamadığına dikkati çekti. AA

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