İçinde 4'ü Türk 7 kişi bulunuyor: İtalya'da kaybolan helikopteri arama çalışmaları devam ediyor

İtalya'da dün kaybolan 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Eczacıbaşı Topluluğu: İtalya'da 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır

İtalya'nın Lucca kentinde kalktıktan sonra radardan kaybolan, içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopteri arama çalışmalarının, gece verilen aranın ardından güneşin doğmasıyla yeniden başladığı bildirildi.

İtalya İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Toskana ve Emilia Romagna bölgeleri arasındaki dağlık alanda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İtalyan basını da arama kurtarma çalışmalarının, Modena kenti yakınlarındaki Pievelago mevkisindeki dağlık alanda devam ettiğini yazdı.

Eczacıbaşı Topluluğu da olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan 4 arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilotla birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir." ifadelerini kullandı.

Şirket, konunun gerek İtalyan gerekse Türk makamlarıyla beraber yakından takip edildiğini bildirdi.

"Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz"

İtalyan İtfaiyesinin koordine ettiği çalışmalara İtalyan Hava Kuvvetleri, Sivil Savunma ekipleri ve gönüllüler de katılıyor.

İtfaiye ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını, Pievepelago kasabası yakınlarında helikopterde bulunan kişilerin telefonlarından sinyal alınması sebebiyle bu alanda yoğunlaştırdı.

Lucca İtfaiye Komutanlığı Müdür Yardımcısı Giunti Gilberto yaptığı açıklamada, "Dün öğleden sonradan itibaren bu helikopterin kaybolduğu haberi gelmesinden itibaren arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz itfaiye olarak sahada arama çalışmalarını koordine ediyoruz. Hava Kuvvetleri de havadan arama tarama faaliyetlerini yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Aramalarının hem Lucca hem de Modena vilayetinde devam ettiğini aktaran Gilberto, bulundukları bölgede hem pilottan hem de kayıp bir yolcudan sinyal aldıklarını belirtti.

Gilberto, şunları kaydetti:

"Özellikle kayıp yolcunun telefonundan aldığımız sinyal, bizim alanı belirlememizde yardımcı oldu ancak bu alan çok geniş. Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, telefon verilerinden datalarla belirlendi. Hem karada hem helikopterle sinyallerin bize gösterdiği yerde helikopteri bulmaya çalışıyoruz. Dronlarımız, can kurtaran köpeklerimiz var. Sabahtan beri aralıksız çalışıyorlar. Gece de devam ettik bazı özel teknik ekipmanlarımızın yardımıyla. Aramalarınız aralıksız sürüyor."

Helikopterdekiler için umut olup olmadığı sorusuna Gilberto, "Amacımız onları bulmak. Sahada bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kolay bir durum olmadığını tekrar ediyorum zira arazi çok geniş ve kendine has zorlukları var. Çalışmalarımızı bir an önce sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız." cevabını verdi.

Bölgeye yakın olan Castiglione di Garfagnana'daki çim sahaya inen itfaiye helikopteri de yüklendiği sinyal tespit edici cihazla yeniden havalanarak arama çalışmalarına katıldı.