'İdlib'de 60'dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendi'

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin İdlib bölgesinde son 6 ay içinde 60’dan fazla sağlık tesisine saldırı düzenlendiğini ve Rusya destekli hükümet güçlerinin bu saldırıları kasıtlı gerçekleştiği suçlamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville basına yaptığı açıklamada, "29 Nisan tarihinden bu yana 61 sağlık tesisine saldırı düzenlendi. Biz bütünü saldırıların kasıtlı olduğunu tam olarak bilemeyiz. Ancak bu saldırıların önemli bir kısmının veya en azından bir bölümünün hükümet yanlısı güçlerin bilerek yaptığı izlenimine sahibiz” dedi.

"Bunların hepsi kaza eseri olamaz" diyen Colville, sağlık tesislerine bilinçli saldırı yapılmasının kanıtlanması halinde, bunun savaş suçu olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.