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4 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

İdlib'de ateşkes ilan edilmesi hakkında ABD'den açıklama

04 Ağustos 2019, Pazar 11:03
ABD Dışişleri Bakanlığınca Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edilmesinin memnuniyetle karşılandığı belirterek, asıl önemli olanın sivilleri hedef alan saldırıların durması olduğu bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İdlib'de sağlanan ateşkesle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında, "ABD, Suriye'nin kuzeybatısında ateşkes ilan edildiği haberlerini memnuniyetle karşılamaktadır, ancak asıl önemli olan şey sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıların durmasıdır." değerlendirmesinde bulundu. 

"Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz"

Ateşkesle ilgili tüm çabaların önemini vurgulayan Mortagus, "Soçi'de 2018 Eylül ayında mutabık kaldıkları ateşkesi onarma konusunda beraber çalışan Türkiye ile Rusya'nın çabalarını takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ateşkesle ilgili çabasına da işaret eden Ortagus, "ABD, Suriye'de askeri bir çözüm olmadığına inanmaktadır. Suriye'de sadece siyasi çözüm, tüm Suriyelilere güvenli ve istikrarlı bir gelecek sağlayabilir." ifadeleriyle Suriye'de siyasi çözüme atıf yaptı.

Ortagus, BM öncülüğündeki siyasi çözüm arayışlarını ABD olarak desteklemeye devam edeceklerini de belirtti.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen 13. Garantörler Toplantısı'nda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil kayıpları önlemek ve garantörlerin askeri personelinin güvenliğini sağlamak için somut önlemler almak konusunda uzlaşmıştı.

AA

Etiketler: idlib
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