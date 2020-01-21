İdlib'de ateşkese rağmen acılar dinmiyor

Suriye'nin İdlib ilinde ilan edilen ateşkese rağmen Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırıları sonucu, 12 Ocak'tan bu yana 50 sivil öldü, 31 bin 500 kişi yerinden oldu.

Suriye Müdahale Koordinatörlüğünün paylaştığı bilgilere göre, ateşkesin ilan edildiği 12 Ocak'tan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne Rusya 232, Esed rejimi 89 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 2 okul, 2 Sivil Savunma merkezi, bir toplanma merkezi olmak üzere 6 yaşam merkezi hedef alındı. Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın saldırılarında 13'ü çocuk, 3’ü kadın, biri Sivil Savunma görevlisi, toplam 50 sivil vefat etti. Saldırılardan kaçarak Türkiye sınır hattındaki kamplar civarı ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine göç edenlerin sayısı 31 bin 500'e ulaştı. AA

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