İdlib'de okullar açıldı

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de okullar, yeni tip koronavirüs nedeniyle iki haftalık gecikmenin ardından, Türkiye ve Rusya'nın sağladığı ateşkesin güven ortamında açıldı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de eylül ayının ortasında eğitim öğretime başlaması planlanan okullar, bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi sebebiyle iki haftalık gecikmenin ardından alınan tedbirlerle açıldı.

Abdullah bin Mesud İlkokulu'nda Arapça öğretmeni Yahya İsa, pandeminin yayılmaması için gerekli önlemleri alarak yeni eğitim ve öğretim yılına başladıklarını söyledi.

İsa, "Okulumuzu dezenfekte ettik. Çocukları sosyal mesafeye uyulması konusunda bilgilendirdik." dedi.

Suriye'nin kuzeyinde imkanlar yetersiz olduğu için uzaktan eğitimin verimli olmadığını ifade eden İsa, "Çadırda yaşayan ailede telefon sadece babada var. Baba sabah erken işe çıkıyor, akşam dönüyor. Öğretmenler olarak öğrenciyle görüşmek istiyoruz. Ödevlerini yapmalarını istiyoruz ancak ulaşamıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Üçüncü sınıf öğrencisi Ahmet Abbud da koronavirüs yüzünden geçen dönemden beri okula gidemediklerini ancak yeni öğretim yılında eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.

Okula başladıkları için çok sevinçli olduklarını dile getiren Abbud, ''Okula geldim. Arkadaşlarımı gördüm. Okulda eğitim benim için daha iyi. Evde hiçbir şeyden faydalanmıyoruz. Okulda öğretmen bizi daha iyi eğitiyor. Ödevlerimizi yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz." şeklinde konuştu.