İdlib'de rejim iki bölgeyi ele geçirdi

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, İdlib'in güney kırsalına saldırarak 2 köyü daha ele geçirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gece saatlerinde İdlib'in güneyinde askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölgelere karadan saldırı başlattı. Rusya'nın hava desteği verdiği saldırılarda, rejim güçleri, Marşimarin ve Deyr Şarki köylerini şiddetli çatışmalar sonrasında ele geçirdi. Böylece rejim güçlerinin İdlib'in güneyindeki Maaratünnuman ilçe merkezine ulaşmasına 3 kilometre kaldı. Rejim güçleri, Maaratünnuman ilçesinin kuzeydoğusundaki Serakib ilçesindeki Tel Krisyan cephesinden de ilerlemeye çalışıyor. AA

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.