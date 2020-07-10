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10 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

İdlib'de Rusya protestosu

10 Temmuz 2020, Cuma 18:04
Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde toplanan halk, ülkeye Birleşmiş Milletler’in (BM) yaptığı sınır ötesi yardımların girişinin Rusya tarafından engellemesini protesto etti.

İdlib’de siviller, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak Rusya’nın BM yardımlarını engellemesine karşı çıkmak amacıyla bir araya geldi.

Toplanan göstericiler, “Rusya’dan insanlığa karşı veto”, “Rejim okullara saldırırken Çin’in vetosu nerdeydi?, “Sivilleri Rusya ve İran zulmünden korumak ülkelerin görevidir”, “İşgalci Rusya, İran ve onlara bağlı gruplar Suriye halkının güvenliğini tehdit ediyor.” yazan İngilizce ve Arapça dövizler taşıdı.

Göstericilerden İdlibli İbrahim Elzir, yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin’in yardımların engellenmesinin insani bir davranış olmadığını söyledi.

Elzir, "Rusya'nın insanlıkla alakalı bir şey söylemeye hakkı yoktur. Biz Suriye halkı olarak 2011 yılında göstericilere mermi sıkan Esed rejimine karşı çıktık. Çin’i neden okullarımıza saldırı yapılırken, Doğu Guta'ya kimyasal silah saldırısı yapılırken, 4 milyon sivil yerinden edilirken engellemeye çalışırken görmedik?” dedi.

Bir diğer gösterici Rıdvan Atraş da “Veto, insanlığa ve Suriye halkına karşıdır. Doğrusunu söylemek gerekirse BM görüşlerini ve hedeflerini gözden geçirmelidir. BM‘ye üye olan bir ülke, nasıl insanlığa karşı olabilir?" ifadeleri kullandı.

Rusya'nın vetosu

Suriye'ye uluslararası yardımlar mevcut BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden 2 sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan yapılabiliyor.

BM, Babülhava'dan İdlib'de 2,8 milyon kişiye, Babüsselame'den ise Halep'in kuzeyinde yerinden edilmiş yardıma muhtaç 300 bin Suriyeliye ulaşıyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1613'ü Öncüpınar karşısındaki Babüsselame'den olmak üzere Suriye'ye 8 bin 468 yardım konvoyu gönderdi.

Mekanizmanın yenilenmesi için atılan adımlar, yardımların sınır ötesi değil, Suriye içinden rejimin onayıyla yapılması gerektiğini savunan Rusya'nın engeli nedeniyle başarısız oldu.

Rusya, 7 Temmuz'da Suriye ile ilgili şimdiye kadar alınacak kararlarda 15'inci kez veto hakkını kullanarak yardımların Türkiye üzerinden 2 kapıdan yapılmasına imkan sağlayan kararın yenilenmesini veto etti. Konseyin daimi üyelerinden Çin de Rusya'ya destek verdi.

Almanya ve Belçika'nın sunduğu karar tasarısını veto eden Rusya, Konsey'e sadece Babülhava'dan 6 aylığına yardım girişine izin veren bir tasarıyı önerdi. Yardımlar için tek sınır kapısının yeterli olmayacağını belirten ABD, Fransa ve İngiltere de bu tasarıyı veto etti.

AA

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