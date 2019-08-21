İdlib'de Rusya ve Esad rejiminin saldırılarında sivil ölümler artıyor

Esed rejimi ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik yoğun hava saldırılarında 5 sivil öldü, en az 10 sivil yaralandı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının vurduğu bir hastane hizmet dışı kaldı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki Maaretinuman ve Serakib ilçesine, Temaniye beldesi, Beşiriyye, Tuh, Tel Mennis ve Maarşimarin köylerine, Hama'nın Morik ilçesinin çevresine hava saldırısı düzenledi. İdlib Sivil Savunması (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerden bu yana düzenlenen hava saldırılarında Beşiriyye köyünde 2, Tuh'ta 1, Maarşimarin'de 1 sivil ve Tel Mennis'te 1 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 5 kişi öldü, en az 10 sivil yaralandı. Rus savaş uçaklarının hedef aldığı Tel Mennis'teki Rahmet Hastanesi de hizmet dışı kaldı. Muhaliflere ait uçak gözlem evi, Tuh ve Tel Mennis'i vuran uçakların Rusya'ya ait olduğunu duyurdu. AA

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