İdlib'de yaşayan siviller bayrama hüzünle giriyor

Suriye'nin İdlib ilinde siviller bir Kurban Bayramını daha Esad rejimi ve destekçilerinin bombardımanı altında karşılıyor.

Suriye'nin İdlib ilinde yaşayan 4 milyona yakın sivil, bir bayramı daha bombardıman altında karşılıyor.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de saldırılardan kaçarak İdlib-Türkiye sınır hattındaki arazilere sığınan yüz binlerce sivil, kurban bayramına buruk giriyor.

İdlib'in Han Şeyhun ilçesinden sınır hattındaki kamplara yerleşen Hüseyin Marrati, Atme bölgesindeki Kerame kampında bayram atmosferinin mevcut olmadığını söyledi.

Marrati, "Ne bayram ne kurban var. Hama'nın kuzey kırsalından sınıra hala insanlar akın ediyor. Rejim ilerliyor. Savaş ve çatışmalar sürüyor. Kurban pazarları bomboş." dedi.

Kurbanlık fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Marrati, "Moralimiz çok bozuk. Hava saldırıları sonucunda insanlar ölüyor." diye konuştu.

Bir başka sivil Muhammed Ahmed de kurban kesecek imkanlarının bulunmadığını, bu bayramda evlerine tatlı alacak paralarının bile olmadığını aktardı.

"Köylerimizde bombardıman devam ederken nasıl bayram yapacağız?"

Zorla yerinden edilen sivillerden Um Halit de "Ne bayramımız var ne tatilimiz. Hiç bir şeyimiz yok. Şehitlerimiz çok. Şehitlerimiz için kurban kesmek istiyoruz ama kesemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Köylerimizde bombardıman devam ederken nasıl bayram yapacağız?" diye soran Um Halit, "Çocuklara yeni elbise bile temin edemedik. Allah'ın rahmetinden başka hiçbir şeyimiz yok." ifadesini kullandı.