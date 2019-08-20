İdlib'e hava saldırısı: 2 çocuk öldü

Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlenen yoğun hava saldırılarında 2 çocuk öldü, 6 sivil yaralandı.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Marratinnuman ilçesi, Cercenaz ve Temaniya beldesi, Marrıthırme, Kefir, Tihtaya, El Gadfa, Binin ve Deyr Şarki köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, Marratinnuman ilçesine bağlı Binin köyüne düzenlene hava saldırıda 2 çocuğun öldüğünü, 6 sivilin yaralandığını söyledi.
Muhaliflere ait uçak gözlemevi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rus savaş uçaklarının İdlib'in Marratinnuman ilçesine bağlı Binin köyüne saldırı düzenledi.
AA