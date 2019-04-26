İdlib'e yapılan hava saldırılarında 6 sivil öldü

Suriye'de "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan sivil yerleşimlere gün içinde düzenlenen hava saldırılarında 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Esed rejimi ve destekçileri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivil yerleşimlere gün içinde çok sayıda kara ve hava saldırıları düzenledi. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde, İdlib ilinin Kifrenbil ilçesine düzenlenen 4 hava saldırısında 1'i çocuk 3 sivil öldü, 5 sivil yaralandı. Sabah saatlerinde de Hama ilinin Tel Havvaş köyüne gerçekleştirilen hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, 8 sivil yaralandı. Tel Havvaş yapılan saldırıların ardından muhaliflere ait uçak gözlem evi sosyal medya hesabından, "Lazkiye'deki Hımeymim üssünden 3 Rus savaş uçağı kalkış yaptı." bilgisini paylaşmıştı. Rejim ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri bu sabah erken saatlerde de top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde, Hama'nın kuzey kırsalındaki Lahaya ve Buveyda köyleri ile İdlib'in güneyindeki Binin köyüne saldırı düzenlemişti. Saldırılarda bir de sığınmacı kampı hedef alınmıştı. AA

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