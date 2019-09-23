İRAN CUMHURBAŞKANI: BÖLGENİN BARIŞINDAN YANAYIZ. BÜTÜN KOMŞULARIMIZA DOSTLUK ELİNİ UZATIYORUZ.

DIŞ GÜÇLER ACI VE SEFALET GETİRDİ

ABD’NİN Suudi Arabistan'a asker gönderme kararının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yabancı devletlerin Körfez bölgesinin güvenliğini tehlikeye attığını söyledi. Dış güçlerin bölgeye her zaman "acı ve sefalet" getirdiğini vurgulayan Ruhani, bu nedenle bir silahlanma yarışında bulunmalarının doğru olmadığını belirtti.

BASRA’DA GÜVENLİĞİ BİRLİKTE TEMİN

İRAN’IN bölgenin barışından yana olduğunu belirten Ruhani, “Tüm komşulara dostluk ve arkadaşlık elini uzatıyoruz. Onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazırız. ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor” dedi ve Basra Körfezinin güvenliğini bölge ülkelerinin yardımıyla temin etmeye hazır olduklarını kaydetti.

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İhtilâflar, ABD ve İsrail’e yarıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan RuhanÎ, bütün komşulara dostluk elini uzattıklarını ve onların bölgedeki hatalarını unutmaya hazır olduklarını belirterek, “ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilâflardan istifade etmek istiyor” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhanî, İran-Irak savaşının 39’uncu yıl dönümü ile eş zamanlı olarak başşehir Tahran’daki Humeyni türbesinde düzenlenen askerî geçit töreninde konuştu. İran’ın bölgenin barışından yana olduğunu yineleyen Ruhanî, “Bütün komşulara dostluk ve arkadaşlık elini uzatıyoruz. Onların bölgedeki hatalarını da unutmaya hazırız. ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilâflardan istifade etmek istiyor.” ifadelerini kullandı. Ruhanî, bu sene BM görüşmelerine, ümit koalisyonu, bölge için barış ve Hürmüz barış inisiyatifi sloganlarıyla katılacağını belirtti. İran’ın Basra Körfezi’nin güvenliğini bölge ülkelerinin yardımıyla temin etmeye hazır olduğunu kaydeden Ruhanî, bu yöndeki planlarını New York’tan dünyaya ileteceklerini aktardı. Ruhanî, yabancı güçlerin varlığının bölge, su yolları, gemicilik faaliyetleri, enerji ve petrol güvenliği için tehlikeli olabileceğini vurguladı.

Varlıkları daima belâ getirdi

Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco’ya yönelik saldırıya işaret eden Ruhanî, Bölge ülkeleriyle koordinasyon kurmak istiyoruz. Bölgedeki olayları İran’la bağlantılandırmak isteyenlerin yalanı ortaya çıkmıştır. Eğer bunlar gerçekten bölgenin güvenliğinden yana iseler uçakları, bombaları ve tehlikeli silâhları göndermesinler. Doğru söylüyorlarsa bölgeyi silâhlanma yarışına çevirmesinler ve bölgeden uzak dursunlar. Çünkü varlıkları bölge için daima belâ getirmiştir.” Ruhanî, ABD’nin İran silâhlı kuvvetlerine karşı karar almaya cüret edemediğini ileri sürerek, “ABD, İran’a karşı askeri savaş yerine ekonomik savaş başlattı. Başkalarının sınırlarına saldıran taraf değiliz ve kimsenin de sınırlarımızı ihlâl etmesine izin vermeyiz.” ifadelerini kullandı. İran-Irak savaşının üzerinden 39 yıl geçtiğini hatırlatan Ruhani, İran düşmanlarının devrimin ilk gününden itibaren doğunun ideolojisi, Batı’nın silâhları, Arap ülkelerinin parası ve ABD’nin yeşil ışık yakmasıyla saldırıya geçtiğini savunarak, “Savaşta bize büyük zararlar dokundu ancak büyük değerler de armağan etti. Savaş bize bir hazine bahşetti.” dedi.