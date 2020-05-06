İki firma koronavirüs aşısı için ABD'de testlere başladı

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech, Amerikan Pfizer ilaç şirketi ile geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşı adayını ABD'de insanlar üzerinde test etmeye başladı.

Pfizer'den yapılan açıklamada, "BNT162" adlı potansiyel aşının klinik denemelerinin Almanya'nın ardından ABD'de insanlar üzerinde test edilmeye başladığı duyuruldu.

Testlerde aşı adayının bağışıklık sağlayıcılığı, devam eden çalışmalarda kullanılan 4 "mesajcı RNA" için uygun dozajın tespit edileceği belirtilen açıklamada, aşıların Maryland ve New York Üniversitelerinin tıp fakültelerindeki deneklere uygulandığı kaydedildi.

Aşı, ABD'de ilk aşamada 18-55 yaşları ile 65-85 yaşları olmak üzere iki kategoride 360 sağlıklı insana uygulanacak. Testler 18-55 yaşlarındaki deneklerde etkili ve güvenli olduğu tespit edilmesi halinde 65-85 yaşlarındaki deneklere uygulanacak.

Firmanın açıklamasında denemelerde aşının güvenli ve etkili olduğunun anlaşılması halinde ise yıl sonuna kadar ABD’de geniş ölçekli dağıtımına başlanacağı vurgulandı.

Almanya'nın aşı ve ilaçlara onay vermede yetkili Paul-Ehrlich Enstitüsü, 22 Nisan'da BionTech'e potansiyel aşının testi için onay vermişti.

Amerikan ilaç devi Pfizer, geçen ay, BioNTech'i Covid-19'a karşı aşı geliştirilmek üzere potansiyel bir ortak olarak gördüğünü açıklamıştı.

BioNTech, Covid-19 aşısı için Çin merkezli Shanghai Fosun Pharmaceutical (Fosun Pharma) ile de iş birliği anlaşması yapmıştı.