İkinci ABD şehrinde de ezan serbest

ABD’de İlk olarak Michigan’ın Hamtramck şehrinde ezan serbest olmuştu. Şimdi ise Müslümanların yoğun yaşadığı New Jersey’nin Paterson şehrinde ezan serbest oluyor.

ABD’deki Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı New Jersey’nin Paterson şehrinde ezan sesi serbest oluyor. Belediye Meclisi’nden geçen Yönetmeliğe göre camilerin artık hoparlör kullanmasına izin verilecek. Sabah 6.00’dan gece saat 22.00 saatleri arasındaki 16 saatlik süre içerisinde camiler ezanı sesli okuyabilecekler. Forum USA’daki habere göre yönetmelikte ayrıca 5 dakikalık süre belirlendi. Meclis Başkan ıShahin Khalique mevcut kontrolde değişiklik olarak önerdi ve kabul edildi. Konsey üyeleri, önümüzdeki Salı günü ön onay tedbirini değerlendirecek. Paterson Times Gazetesi’ne göre şehirde 30 bin Müslüman yaşıyor. İlk olarak Michigan’ın Hamtramck şehrinde serbest olmuştu. 2004 yılında Michigan eyaletine bağlı Hamtramck şehrinde benzer bir uygulama kabul edilmiş ve ezan sesi serbest olmuştu.

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