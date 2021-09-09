İklim krizi, dünya ekonomisini vuracak

Environmental Research Letters adlı dergide yayınlanan ve uluslar arası bir bilim insanları ekibince gerçekleştirilen araştırma, bu yüzyılın sonuna dek ekonomik zararın daha önce tahmin edilenden altı kat daha yüksek olabileceğini ortaya koydu.

Bu tür gelecek tahminleri, dünya çapındaki hükümetlerin sera gazı emisyonlarını azaltmanın göreli maliyetlerini ve faydalarını hesaplamasına yardım ediyor. Öte yandan, daha önce yapılan analizler, kullanılan modellerin büyük riskleri görmezden gelebildiğini ve dolayısıyla maliyetleri hafife alabildiğini gösteriyor. independentturkish’te çıkan yazıda, “Günümüzde, aksi yönde artan delillere karşın, kullanılan modellerin büyük kısmı, iklim değişikliğinin ekonomik büyüme üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olmadığını varsayarak kısa vadeli hasarlar üzerinde yoğunlaşıyor. Kuraklık, yangınlar, sıcak hava dalgaları ve fırtınalar gibi aşırı iklimsel olayların sağlık, birikim ve işgücü verimliliği üzerindeki etkileri sebebiyle uzun vadeli ekonomik zararlara yol açması muhtemel görünüyor” deniliyor.

KALICI HASARLAR VERECEK

Araştırma makalesinin yazarları, ilk olarak ulusal politika kararları bazında karbon fiyatını tesbit etmek amacıyla kullanılan üç farklı iklim ekonomisi modelinden birini güncelledi; akabinde, yıldan yıla iklim değişikliklerinin etkisini ve iklim olaylarının ardından görülen ekonomik iyileşme oranlarını araştırmak için kullandı. Araştırma, iklim değişikliğinin ekonomik büyüme üzerinde meydana getirdiği etkileri hesaba katarken, 2100 yılına dek küresel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) ısınmanın etkileri yokken olacağından yüzde 37 daha düşük gerçekleşebileceğini ortaya koyuyor. Çoğu tahminde hariç tutulan kalıcı zararlar hesaba katılmadan GSYİH yaklaşık yüzde altı daha düşük olacak ve bu durum da büyüme üzerindeki etkilerin, iklim değişikliğinin ekonomik maliyetlerini altı kat arttırabileceği anlamına geliyor.

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İklimi umursamazlarsa kaybedecekler

Dünyanın borsaya kote en büyük petrol ve doğal gaz şirketlerinin iklim değişikliğini önlemeye yönelik hedeflere uymaması durumunda 1 trilyon dolar kaybetme riski olduğu hesaplandı.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Carbon Tracker’ın bu yıl 5’incisini yayımladığı “Hayatta Kalmak için Uyum Sağlamak” başlıklı raporunda, petrol ve doğal gaz sektörüne yatırıma devam etmenin riskleri analiz edildi. Geçen yıl küresel salgın nedeniyle petrol fiyatlarının düştüğü dönemde şirketler 5 büyük petrol projesine yatırım yaptı. Petrol talebinin ikim değişikliğiyle mücadele politikaları ve temiz enerji teknolojilerin hızla büyümesi neticesinde giderek azalması ve petrol fiyatlarının da düşerek bu şirketlerin gelirlerini etkileyeceği öngörülüyor.

1 trilyon dolar

Şirketlerin iş modellerini mevcut haliyle devam ettirmeleri durumunda 1 trilyon doların üzerinde ekonomik kayıpla karşılaşma ve yatırımlarının düşük karbon dünyasında atıl varlık haline gelme riski bulunuyor. Bu rakamın 490 milyar doları kaya petrolü projelerini, 200 milyar doları ise derin deniz projelerini kapsıyor. Carbon Tracker Petrol, Gaz ve Maden Birimi Yöneticisi Mike Coffin, petrol ve doğal gaz şirketlerinin iklim değişikliğini önlemeye yönelik küresel çabaların başarısına karşı bahis oynadığını belirterek “Eğer bu şirketler iş planlarını olduğu gibi devam ettirirlerse düşük karbon ekonomisinde rekabetçi olamayacak projelerde bir trilyon dolardan fazla yatırımı kaybedecek.” ifadesini kullandı. İstanbul - aa