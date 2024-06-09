"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

'İlk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağı vuruldu'

09 Haziran 2024, Pazar 17:45
Ukrayna İstihbarat Ana Müdürlüğü, ilk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada dün Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Ahtubinsk Askeri Hava Üssü'ne saldırı düzenlendikleri bildirildi.

Askeri üssün temas hattından 589 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtilen açıklamada, saldırıda Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağının vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, uçağın vurulduğunun uydu fotoğraflarıyla kanıtlandığı ifade edildi.

Rus Hava Kuvvetlerinin envanterinde bu tip savaş uçaklarından sadece birkaç adet bulunduğuna işaret edilen açıklamada, Su-57 savaş uçağının ilk kez vurulduğu belirtildi.

AA

Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail saldırılarında 247. gün - Son 24 saatte 283 Filistinli daha katledildi!

    Yola çıkarken dikkat!

    Cep telefonlarını aşırı kullananlara önemli uyarılar!

    İspanya: Filistin konusunda tarihin doğru tarafında durduk

    'İlk kez Rusya'ya ait Su-57 savaş uçağı vuruldu'

    İran'da cumhurbaşkanı seçimine adaylık izni alan isimler belli oldu

    İsrail'in son saldırıları, Gazze'de güvenli bir yer olmadığını bir kez daha gösterdi

    İktidarın politikası: Üretme, ithal et, tüket

    Mersin, ‘İsrail’i Telin Mitingi’ne Hazırlanıyor

    Himalayalar’dan 11 ton çöp toplandı

    Müsilaj sonrası balık çeşitliliği azaldı

    İstanbul’da ekolojik yıkım alarmı

    Buğdayda fiyatlar revize edilmeli

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: “Atatürkçülük dersine çok önem veriyoruz”

    Türkiye en sıcak Haziran’ı yaşıyor

    Ortak hafızaya sansür

    Mülakatla başarı gasp ediliyor

    Halkın yüzde 73’ü para biriktiremiyor

    PTT’den kargo ücretlerine yüzde 40 zam

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gelinlik denemek ücretli olacak
    Mehmet KARA

    “Seni yok sayana niye yamandın?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitne ve tuzaklar tesanüdle aşılır
    Rukiye Anar

    Yusuflar kuyudan nasıl çıkar?
    İbrahim Aktaşcı

    Tam buğday, çeyrek ekmek
    Risale-i Nur'dan

    Her gün uhrevî bir ticaretgâh
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Yanıltma ve oyalama şampiyonu
    Müşfik Kahraman

    Üç Said, üç vazife - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.