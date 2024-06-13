İngiliz hükümetine silah tepkisi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere’nin, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e silah satışı için 100’den fazla yeni ihracat lisansı vermesine tepki göstererek, hükümetin, İsrail’e silah satmaya devam ederek çatışmanın körüklenmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

Oxfam İngiltere’nin Genel Müdürü Halima Begum, hükümetin İsrail’e yeni silah satışı ruhsatı vermesinin, on binlerce masum Filistinli çocuğun ve ailelerinin İsrail’in Gazze’deki saldırıları nedeniyle öldürüldüğünün “kesin bilgisi dahilinde” gerçekleştiğine işaret etti. Begum, hükümetin acilen rotasını değiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail’e silah ve askeri teçhizat satışına ilişkin tüm lisansların “derhal askıya alınması” çağrısında bulundu.​​​​​​​ AA

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