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5 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

İngiltere Başbakanı istifa etti

05 Temmuz 2024, Cuma 13:48
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, partisinin aldığı seçim mağlubiyetinin ardından istifasını Kral 3. Charles'a ileteceğini belirterek, Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa ettiğini duyurdu.

Sunak, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'nda, dünkü seçimlerin ardından veda açıklaması yaptı.

Kral Charles'la görüşmesi öncesi yaptığı konuşmada Sunak, "Ülkeye özür dilediğimi söylemek istiyorum. Bu göreve her şeyimi verdim ancak siz, İngiltere hükümetinin değişmesi yönünde net bir mesaj verdiniz. En önemli yargı, sizin yaptığınız yargıdır." dedi.

"Kızgınlığınızı ve üzüntünüzü duydum ve bu kaybın tüm sorumluluğunu alıyorum." diyen Sunak, Muhafazakar Parti adayları ve çalışanlarından da çabaları sonuçsuz kaldığı için özür diledi.

Birçok milletvekili adayının Meclis'e girememesinden duyduğu üzüntüyü de paylaşan Sunak, "Bu sonuçların ardından Muhafazakar Parti liderliğinden de istifa ediyorum." diye konuştu.

Sunak, istifasının hemen işleme koyulmayacağını, yerine yeni lider seçilene kadar görevde kalacağını kaydetti.

Muhafazakar Partinin muhalefet rolünü de etkili biçimde yürüteceğini aktaran Sunak, iktidarları sırasında enflasyonun hedeflenen seviyeye düştüğünü, ekonomik istikrarın sağlandığını ve tekrar ekonomik büyümenin yakalandığını söyledi.

Birleşik Krallık'ın daha güçlü bir birlik haline geldiğini belirten Sunak, "Ülkemizin 20 ay öncesine göre daha güvenli ve güçlü, 2010'a göre daha zengin, adil ve dayanıklı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Starmer saygı duyduğum iyi bir kişidir"

Seçimin kazananı İşçi Partisine yönelik açıklamalar da yapan Sunak, şunları kaydetti:

"Siyasi rakibim (İşçi Partisi lideri) Keir Starmer kısa süre sonra Başbakan'ımız olacak. Bu görevdeki başarısı hepimizin başarısı olacaktır. Ona ve ailesine başarılar diliyorum. Kampanya dönemindeki anlaşmazlıklarımıza rağmen kendisi saygı duyduğum, iyi, kamuya yararlı olacak bir kişidir. Kendisi ve ailesi, artan şekilde istikrarsızlaşan bu dünyanın en zor işinin başına geçmek üzereyken ve Başbakanlık konutunda yeni hayatlarına geçiş yaparken hepimizin anlayışını hak etmektedir."

Sunak, ailesi ve birlikte çalıştığı tüm kabine üyeleri ile memurlara teşekkür ederek, ailesinin 2 nesil önce Hindistan'dan İngiltere'ye göç ettiğini hatırlattı.

Böyle bir aileden gelip ülkenin Başbakanı olduğunu kaydeden Sunak, "Bir dizi zor günün ardından zor günlerin sonuna geldiğimiz bu anda görevimi onurlu şekilde bırakıyorum." dedi.

Sunak konuşmasının ardından eşiyle Downing Sokağı'ndan ayrıldı. Downing Sokağı çıkışında toplanan bir grup vatandaş, Buckingham Sarayı'na giden Sunak'ı yuhaladı.

İngiltere'de dün yapılan seçimler sonrası İşçi Partisi, milletvekili sayısını neredeyse iki kat artırarak 410'un üzerinde milletvekili kazandı.

Parlamentonun seçimle iş başına gelen 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 2019'da 365 milletvekili bulunan Muhafazakar Parti ise 120 milletvekiline kadar geriledi.

AA

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