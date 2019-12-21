İngiltere'de Brexit yasası kabul edildi

İngiltere’de, Brexit yasası Avam Kamarası’nda kabul edildi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkmayı öngören Brexit anlaşması yapılan oylama sonucu kabul edildi. İngiltere Parlamentosu’nda bugün yapılan oylama sonucunda, Brexit yasası 358’e karşı 234 oyla kabul edildi. Başbakan Brois Johnson’ın AB ile vardığı Brexit anlaşmasına göre İngiltere 31 Ocak tarihinde AB’den ayrılması planlanıyor. İngiltere’de bir önceki başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasını Parlamento’da kabul ettirememiş ve koltuğunu Boris Johnson’a devretmişti.

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