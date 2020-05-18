İngiltere'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 34 bin 796'ya yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 160 artarak 34 bin 796'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi daha ölürken, toplam sayı 34 bin 796'ya ulaştı. Vaka sayısı ise 2 bin 684 artarak 246 bin 406 oldu.

Son bir günde 100 bin 678 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 2 milyon 682 bin 716'ya yükseldi.

Bu arada Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı konuşmada semptom gösteren 5 yaşından büyük herkesin artık test yaptırabileceğini açıkladı.

Hancock ayrıca hükümetin, enfekte olanların temas ettiği kişilerin bulunmasını amaçlayan takip programında çalıştırılmak üzere 21 bin personel istihdam ettiğini bildirdi.