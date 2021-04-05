İngiltere'de tüm mağazalar, spor salonları, restoranlar ve kuaförler açılıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki tüm mağazaların, spor salonlarının, kuaförlerin açılmasıyla birlikte önümüzdeki hafta ekonominin yeniden canlanmasının planlandığını söyledi.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına 12 Nisan'da atılacak ikinci adımla devam edileceğini belirten Johnson, Kovid-19 ile mücadelenin başarılı seyrettiğini kaydetti. Plana göre, 12 Nisan'dan itibaren kuaförler, spor salonları, kütüphaneler, 'açık hava restoranları' tekrar hizmet vermeye başlayacak. İlk ve orta öğretimde yüz yüze eğitimin 8 Mart'ta yeniden başladığı ülkede, 21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamayla Covid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması bekleniyor. Başbakan Johnson, ayrıca belirti göstermeyen kişileri de test yaptırmaya çağırdı. Euronews Türkçe

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