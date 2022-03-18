İngiltere'de tüm seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

İngiltere'de aşısız yolcuların test yaptırması zorunluluğu ve seyahat öncesi yolcu formunun doldurulması dahil, tüm Kovid-19 kısıtlamaları yürürlükten kaldırıldı.

Ülkede bugün itibarıyla İngiltere'ye seyahat etmek isteyen aşısız yolcuların test olmasına ve yolcuların seyahat öncesi kalacakları adresi beyan ettikleri yolcu formunu doldurmalarına gerek kalmayacak. Yeni kısıtlamasız seyahat kararı, Kovid-19 salgınının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra geldi. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, bir dizi "acil durum önlemi"nin yedekte tutulacağını, böylelikle gerekirse yeni varyantların üstesinden gelmek için "hızlı ve orantılı" şekilde yanıt verilebileceğini bildirdi. Euronews Türkçe

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