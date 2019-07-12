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İngiltere'den Hürmüz Boğazı'nda gerilimi artıracak adım

12 Temmuz 2019, Cuma 16:32
İngiltere'nin İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği ileri sürüldü.

İngiltere’nin, İran ile gerilim yaşadığı Hürmüz Körfezi'ne yeni bir savaş gemisi göndereceği iddia edildi.

İngiliz Sky News televizyonunun haberine göre, İngiltere Hürmüz Körfezi'nde görev yapan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere HMS Duncan destroyerini de bölgeye gönderecek.

Haerde, Karadeniz’de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamlayan destroyerin buradan bölgeye hareket edeceği ileri sürüldü.

İngiltere’nin bölgede halen bir savaş, 4 mayın temizleme ile bir destek gemisinin bulunduğu belirtiliyor.

İran'dan İngiliz iddiasına yalanlama

HMS Montrose’un dün sabah Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalışan 3 İran teknesini uzaklaştırdığı iddia edilmişti.

İran ise Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait bir petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, "Basra Körfezi'nde devriye görevini icra eden Deniz Kuvvetlerinin son 24 saat içinde herhangi bir yabancı gemiyle karşılaşmadığı" belirtilmişti.

İngiltere İran petrol tankerini alıkoymuştu

İngiliz donanması geçen hafta Cebelitarık'ta Suriye’ye petrol taşıdığı iddia edilen İran bandıralı bir tankerin alıkonulmasına dahil olmuştu.

İngiltere'ye bağlı olan İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk yönetimi, İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.

Cebelitarık'ta mahkeme geçen hafta aldığı kararla İran tankerinin 14 gün daha alıkonulabileceğine hükmetmişti.

AA

Etiketler: İngiltere, İran, Hürmüz Boğazı
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