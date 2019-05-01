İngiltere Savunma Bakanı 'bilgi sızdırdı' iddiasıyla görevinden alındı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısından "bilgi sızdırıldığıyla" ilgili olarak yürütülen soruşturma sonrası Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevden aldı.

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada karara gerekçe olarak, "Ulusal Güvenlik Konseyi'nde tartışılan bilgilerin izinsiz bir şekilde paylaşılması" gösterildi.

Açıklamada ayrıca Başabakan May'in artık Williamson'a güvenemediği belirtildi.

Williamson'ın yerine Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt getirildi.

İngiltere Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Çin'in akıllı telefon devi Huawei'nin 5G internet şebekesine erişmesine sınırlı izin verme kararı aldığı geçen hafta Çarşamba günü basına sızmıştı.

Bu gelişme sonrası İngiltere'de hassas bilgiyi kimin basına sızdırdığıyla ile ilgili soruşturma açılmıştı.

May'in mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Ulusal Güvenlik Konseyi'nde konuşulan konuların o güvenli ortamda kalması gerekir.

"Ulusal Güvenlik Konseyi'nin tüm katılımcıları soruşturmaya yardımcı oldu ve çalışanlarından da aynılarını talep etti. Siz aynı davranışta bulunmadınız. Bu yüzden bu sızıntının sizin sorumluluğunuzda olduğuna dair son kanıtları size iletiyorum. Bu sızıntının mantıklı başka bir açıklaması bulunmuyor".

Williamson ise kendisinin de ekibinin de bilgi sızdırmadığını söylüyor.

İngiltere'de bir bakanın bu şekilde görevden alınması nadir bir görülen bir durum. Normalde başbakan görevden alacağı bakanlardan istifa etmelerini istiyor.