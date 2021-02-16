İnternet yasağına rağmen eylem

MYANMAR’DA PROTESTOLAR, İNTERNET ERİŞİMİ YASAKLARINA RAĞMEN DEVAM EDİYOR.

Myanmar’da askerî darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolar, askerî yönetimin internet erişimine yasak getirme kararına rağmen devam ediyor. Protestocuların sosyal medyada paylaştığı görüntülere göre, başşehir Nepido ve Yangon şehirlerinde toplanan farklı iş gruplarından darbe karşıtları, askerî yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemi başlattı. Protestoların 10. gününde meslektaşlarını sivil itaatsizlik hareketine katılmaya çağıran çok sayıda doktor, mühendis, devlet memuru ve öğretmen, darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiilî lideri Aung San Suu Çii ile hükümet yetkililerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ülkedeki geniş çaplı protestoların sosyal medyada organize olmasını önlemek için askerî yönetim, internet erişimine geçici süreliğine yasak getirmişti. 20 yıla kadar hapis Myanmar ordusu, darbe karşıtı protestoculara silâhlı kuvvetleri engellemeleri halinde 20 yıla kadar hapis cezası verilebileceği uyarısında bulundu. Myanmar ordusunun Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, askerî darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasının ardından ülke genelinde süren protestolarda güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyen kişilerin uzun süreli hapis cezalarına çarptırılabileceği duyuruldu. Silâhlı kuvvetlerin görevini yapmasını engelleyenlere 20 yıla varan hapis cezası verilebileceği belirtilen paylaşımda, askerî cunta liderlerine yönelik sözlü, yazılı veya işaret yoluyla nefret ve aşağılama içerikli eylemlerde bulunanlara da para cezalarına ilâveten uzun süreli hapis cezaları uygulanabileceği kaydedildi. AA

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