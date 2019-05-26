Irak: ABD'nin yaptırımlarına karşıyız

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ülkesinin, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımların karşında olduğu ve bu hususta komşu ülke İran'ın yanında yer aldığını bildirdi. Irak Dışişleri Bakanı Hekim ile resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bağdat'a gelen İranlı mevkidaşı Muhammed Cevat Zarif, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların başlıca gündem maddesi olduğu görüşmede bölgede artan gerginlik ve Bağdat ile Tahran yönetimleri arasında daha önce imzalanan anlaşmaların uygulamaya konulması gibi konular ele alındı. Washington'un İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının fayda sağlamayacağının altını çizen Hekim, "Irak, mevcut sorunun çözülmesi için ABD ve İran arasında ara bulucu rolü oynayacak." dedi. Hekim, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda ülkesinin tavrına ilişkin ise "Irak, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşıdır ve komşu ülke İran'ın yanında yer almaktadır." diye konuştu. AA

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