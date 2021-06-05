Irak Başbakanı: İran ile ilişkilerimiz en iyi döneminde

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesi ve İran arasındaki ilişkilerin en iyi döneminde olduğunu söyleyerek bu ilişkilerin geliştirilmesi sağlayan Başbakanların başında geldiğini ifade etti.

Kazımi, Bağdat’ta ağırladığı bir grup İranlı gazeteciye açıklamalarda bulundu. İran ile ilişkilere değinen Kazımi, şöyle konuştu:

“Herhangi bir komşu ülkenin güvenlik durumu Irak hükümetinin öncelikleri arasındadır. Çünkü bu ülkelere karşı herhangi bir saldırı Irak’ı da etkiler. İstihbarat Servisi’nin başında olduğumda İran ile güvenlik alanında işbirliğimiz söz konusuydu. DEAŞ’ın İran sınırını aşma ve İran halkına zarar verme girişimlerine karşı İran’a tüm gücümüzle destek sunduk. İran ile ilişkiler en iyi dönemini yaşıyor ve bundan da onur duyuyorum. Irak-İran arasındaki ortak ikili ilişkilerin geliştirilmesini sağlayan Başbakanların başında geliyorum.”

Irak Başbakanı, İran’ın sıkıntılı ve zor dönemlerden geçtiğini, bu ülkeye talep edilmesi halinde destek sunmaya hazır olduklarını aktardı.