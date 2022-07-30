Irak Cumhurbaşkanı'ndan diyalog çağrısı

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, mevcut krizin aşılması için vatanın menfaatini önceleyen gerçek ulusal bir diyaloga ihtiyaç olduğunu belirtti.

Salih'in başkent Bağdat'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının meclisteki eylemlerinin ardından yaptığı yazılı açıklama, Irak Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından paylaşıldı.

Ülkenin içinden geçtiği hassas dönemde herkesi sükuneti muhafaza etmeye ve vatanın menfaatini her şeyin üstünde tutmaya çağıran Salih, yaşanan krizin aşılması için ülkenin güvenlik ve istikrarını sağlamayı, sivil ve toplumsal barışı sağlamlaştırmayı amaçlayan, vatanın menfaatini önceleyen gerçek ulusal bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Salih, siyasi çevreler arasında olması istenen diyaloğun, ülkede yaşanan krizin kökenine inmesi, bunlara çözüm üretmesi ve ülkeyi güvenli limana ulaştırması gerektiğini dile getirdi.

Mevcut durumun, tüm siyasileri büyük bir sınavla karşı karşıya bıraktığını aktaran Salih, yolsuzlukla mücadele ve tüm Iraklılara hizmet edecek güçlü bir devletin tesis edilmesi için ciddi bir şekilde çalışmak gerektiğini belirtti.