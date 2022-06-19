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19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Irak, petrol üretim kapasitesini artırmak istiyor

19 Haziran 2022, Pazar 11:55
Irak'ın Kerkük kentinin batısındaki Hemrin Dağları bölgesinde yer alan sahada ham petrol üretim kapasitesinin günlük 5 bin varile çıkarılacağı bildirildi.

Irak Kuzey Petrol Şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından tahrip edilen Hemrin petrol sahasının yeniden onarılıp geliştirildiği ve oradaki ham petrol üretim kapasitesinin günlük 5 bin varile çıkarılacağı belirtildi.

Petrol Bakanlığı'nın talimatı üzerine Kuzey petrol şirketi alanındaki tüm petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik ciddi adımların atıldığı belirtilen açıklamada, kuyulardan petrol çıkarma test işleminin başlatıldığı ifade edildi.

Daha önce alandaki kuyulardan çıkarılan ham petrol hacmine yer verilmeyen açıklamada, yakın tarihte alandan günlük 5 bin varil ham petrolün çıkarılmasının planladığı dile getirildi.

Açıklamada, Hemrin petrol alanının dışında bölgedeki diğer petrol alanlarının da geliştirilmesine yönelik adımların atılacağı dile getirildi.

Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki üç petrol şirketinden (Kuzey, Orta ve Güney) biri olan Kuzey Petrol Şirketi, Kerkük'ten günlük yaklaşık 350 bin varil ham petrol ihraç ediyor.

AA

Etiketler: Irak, petrol üretim
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  • Gültekin

    19.6.2022 12:27:17

    Irak petrol üretimini artırmak istiyormuş, sanki ona artırma diyen varmış gibi açıklama yapıyor, acaba oradaki petrolün başka sahibimi var, sorusu insanın aklına geliyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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