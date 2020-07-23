Irak'ta COVID-19 nedeniyle 80 ölüm daha

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgınında 80 kişinin daha ölmesiyleülke genelinde can kaybının 4 bin 122'ye ulaştığı belirtildi.

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