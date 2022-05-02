Irak'ta kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ı etkisi altına alan kum fırtınası nedeniyle ülkedeki 2 uluslararası havaalanı geçici olarak ulaşıma kapatılırken başkent Bağdat da kuma teslim oldu.

Kum fırtınası sonrası pazar günü onlarca kişi solunum rahatsızlıkları nedeniyle hastanelere akın etti. Başkent Bağdat'ta sokaklar ve arabalar kalın kum örtüsüyle kaplanırken kumlar evlere kadar girdi. Bağdat Uluslararası Havalimanı görüş mesafesinin 500 metrenin altında olduğunu belirterek hava trafiğinin durduğunu açıkladı. Irak sivil havacılık kurumu sözcüsü, "Bağdat ve Necef havaalanlarında kum fırtınası nedeniyle uçuşlar durduruldu. Hava koşullarının iyileşmesi halinde uçuşlar her zamanki gibi devam edecek" uyarısında bulundu. Necef kentinde etkili olan kum fırtınası da günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kum fırtınası nedeniyle trafikte görüş mesafesi kısaldı. Bağdat'ın güneyindeki şehirde 63 kişinin kum fırtınası nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Irak'ta yalnızca nisan ayında beşten fazla kum fırtınası yaşandı. Çevre Bakanlığı yetkilileri, gelecek yirmi yıl içinde Irak'ın yılda 272 gün kum ve toz nedenli meteorolojik sıkıntılar yaşayacağını açıklamıştı. Kum fırtınasının pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi. Euronews Türkçe

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