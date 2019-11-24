Irak'taki protestolarda yine kan aktı: 7 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat ile Nasiriye kentinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere ateş açması sonucu 7 kişi öldü.

Irak'ta ekim ayından bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri aralıksız sürüyor. Başkent Bağdat'taki korumalı Yeşil Bölge'ye giden Ahrar, Sinek ve Şüheda köprülerinde yine çatışma çıktı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Halit el-Mehna, Bağdat'taki Tayaran, Tahrir, Hellani ve Risafa bölgelerinde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 3 sivilin öldüğünü ve 37 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını söyledi. Güneydeki Nasiriye kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Kentteki Zeytin Köprüsü'nü kapatan protestocuları dağıtmak için sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 kişi öldü. Onlarca kişinin yaralandığı olayları cep telefonlarıyla çeken aktivistler ülkenin başbakanı Adil Abdülmehdi'yi protestocuları öldürmekle suçladı.

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