İran’a elimizi uzatırız, ama...

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili endişelerinin giderilmesi durumunda Arapların İran’a el uzatacaklarını söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı resmî temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün’ün başşehri Amman’da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Bin Ferhan, Safedi ile İran’ın bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarı sarsan rolünü ele aldıklarını belirtti. Bin Ferhan, şu ifadeleri kullandı: “Görüşmede, İran’ın nükleer silâh üretmesinin engellenmesi ve Orta Doğu’nun kitle imha silâhlarından arındırılması için yürütülen çalışmaların yoğunlaştırılması üzerinde durduk. Ancak, bölgenin güvenlik ve istikrarıyla ilgili endişelerinin giderilmesi durumunda Arapların İran’a el uzatacağını vurguladık.” Safedi ise basın toplantısında, Suudi Arabistan’ın maruz kaldığı tüm terör saldırılarını kınadı ve Riyad yönetiminin, kendi güvenliğini korumak adına atacağı her adımı desteklediklerini dile getirdi. AA

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