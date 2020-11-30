İran’a ‘sabırlı ol ve Biden’ı bekle’ çağrısı

İranlı yöneticiler ve ABD’li bazı diplomatlar İran’a, “Gerginliği arttıracak bir cevap verilmemesi ve Biden’ın göreve başlamasına kadar sabret” çağrısında bulunuyor.

İranlı ünlü nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade, uğradığı silâhlı saldırı sonucunda can vermişti. Fahrizade, İran nükleer programının kilit isimlerinden biriydi ve ABD’nin yaptırım listesinde yer alıyordu. İran’ın Fahrizade suikastı karşısında tercih edebileceği iki yol bulunuyor. Sert bir karşılık verilmesi ABD’nin de dahil olduğu geniş çaplı bir savaşı tetikleyebilir; sessiz kalmanın en ağır maliyeti ise iç kamuoyundaki prestij kaybı olacak.

Biden kanadından itidal tavsiyesi

Her ne kadar Trump’ın “maksimum baskı” siyasetine karşı İranlı yetkililer “aktif direniş” ve “stratejik sabır” gibi kavramları seferber etseler de İranlıların retorik kabiliyetleriyle İran’ın materyal kapasitesi arasındaki boşluk her geçen gün daha da belirgin hale geliyor. İran’ın içinde bulunduğu durum, topyekûn bir savaşı göze almasına fırsat vermiyor. İranlı yetkililer yaptıkları açıklamalarla Fahrizade suikastının cevapsız kalmayacağını defalarca ifade ettiler. Ancak ilk etaptaki reaksiyoner mesajlar, zamanla yerini daha itidalli söylemlere bıraktı. Cumhurbaşkanı Ruhani, “Siyonistlerin tuzağına düşmeyecek kadar akıllıyız” diyerek İran’ın cevabının “uygun bir zamanda” geleceğini ifade etti.

‘Misilleme yapma’

Fahrizade suikastına gerginliği arttıracak bir cevap verilmemesi ve Biden’ın göreve başlamasına kadar sabredilmesi gerektiği mesajları ABD’li bazı diplomat ve bürokratlar tarafından da İran’a iletiliyor. Obama döneminde görev yapmış ABD Merkezi İstihbarat Teşkilâtı (CIA) Direktörü John Brennan saldırıyı eleştirirken, İran’a da sabırlı olması ve bir sonraki ABD başkanının dönemini beklemesini tavsiye etti. Yine ABD-İran ilişkilerini iyileştirmeyi amaçlayan The Iran Project isimli düşünce kuruluşunun direktörü eski diplomat William Luers ve o kurumda çalışan diğer ABD’li diplomatlar İran’a bir mesaj göndererek misilleme yapmaması çağrısında bulundular. ABD’nin Demokrat Parti kanadı ve Biden çevresinin saldırıdan duyduğu rahatsızlık net bir biçimde görülüyor.