'İran’a yaptırımlar devam edecek'

Amerikan başkanı Donald Trump, İran ve dünyanın koronavirüs ile mücadele içinde olduğu bir süreçte İran’a yönelik yaptırımların devam edeceğini bildirdi.

Bu arada Amerikan dışişleri bakanı Mike Pompeo, açıklamasında İran’a insani yardımların gönderilmesinin yaptırımları kapsamadığını ve hatta Amerika olarak da İran’a insanî yardımı istenmesi halinde göndermeye hazır olduklarını iddia etmişti. Parstoday’deki habere göre Pompeo’nun bu açıklaması ve iddiası, Amerika’nın İran’a yönelik iktisadî terörizm siyasetini uyguladığı ve İran’la ticarette bankacılık sisteminin çalışmadığı bir zamanda yapılıyor. Bundan dolayı da İran’a insanî yardımda bulunmak isteyenler de bankacılık sistemine ve de Amerika’nın tehditlerine katılıyorlar. Uluslar arası camia ve sivil toplum kuruluşları, koronavirüse karşı ciddi mücadele veren İran’a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istiyorlar.

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