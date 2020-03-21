"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'İran’a yaptırımlar devam edecek'

21 Mart 2020, Cumartesi 18:07
Amerikan başkanı Donald Trump, İran ve dünyanın koronavirüs ile mücadele içinde olduğu bir süreçte İran’a yönelik yaptırımların devam edeceğini bildirdi.

Bu arada Amerikan dışişleri bakanı Mike Pompeo, açıklamasında İran’a insani yardımların gönderilmesinin yaptırımları kapsamadığını ve hatta Amerika olarak da İran’a insanî yardımı istenmesi halinde göndermeye hazır olduklarını iddia etmişti. Parstoday’deki habere göre Pompeo’nun bu açıklaması ve iddiası, Amerika’nın İran’a yönelik iktisadî terörizm siyasetini uyguladığı ve İran’la ticarette bankacılık sisteminin çalışmadığı bir zamanda yapılıyor. Bundan dolayı da İran’a insanî yardımda bulunmak isteyenler de bankacılık sistemine ve de Amerika’nın tehditlerine katılıyorlar. Uluslar arası camia ve sivil toplum kuruluşları, koronavirüse karşı ciddi mücadele veren İran’a yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılmasını istiyorlar.

 

Etiketler: İran, yaptırım
Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Onur Air uçuşlarını durduracak

    Başkentte sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak

    'TRT uzaktan eğitim için hazır'

    65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma sınırlaması

    Fahrettin Koca: Gereken önlemleri almanızı rica ediyorum

    'Küresel panik, gıda fiyatlarını yükseltebilir'

    Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hizmeti askıya alındı

    15 dakikada sonuç alınabilen koronavirüs hızlı tanı kiti tanıtıldı

    'KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi'

    'İran’a yaptırımlar devam edecek'

    AB'den 'sınırlardaki trafik sorununu çözün' çağrısı

    'İstihbarat virüs konusunda uyardı ama Trump dinlemedi'

    Sağlık Bakanı KHK’lı koronavirüs uzmanı ile görüşecek

    Fransa'da 600 doktor Başbakan hakkında suç duyurusunda bulundu

    46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak

    EBA şifresi velinin cep telefonuna gönderilecek

    ‘Evde kal’ çağrısına en çok uyan il Ankara

    Hızlı tanı kitlerinin gelişi için tarih verildi

    İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000'er lira destek

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda koronavirüs şüphesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Korona ile gelen fırsat
    Yasemin YAŞAR

    Evde kal Türkiye
    Abdurrahman AYDIN

    Necm Sûresi’nin satır araları ve Mi’rac
    Ali FERŞADOĞLU

    Tedbir için derslere ara verilmesine Risale-i Nur ne der? (2)
    Risale-i Nur'dan

    Leyle-i Mi’racınızı ruh u canımızla tebrik ederiz
    Erdoğan ÇELEBİ

    Korona ile söyleşi
    Genel

    Sağlık Bakanı KHK’lı koronavirüs uzmanı ile görüşecek
    Genel

    Gıda takviyesi virüsten korur
    Mehmet ÇETİN

    Bediüzzaman’ın “Eyvah”ları İstanbul Sözleşmesini sarsacak!
    Sebahattin YAŞAR

    Kader söylese, iktidar-ı beşer konuşmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.