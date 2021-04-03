İran ABD yaptırımlarının adım adım kaldırılmasını reddetti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ABD yönetiminin yaptırımları adım adım kaldırmasını reddettiklerini belirterek, İran'ın taahhütlerine dönmesi için tüm yaptırımların lağvedilmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'ye konuşan Hatibzade, ABD'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüş ihtimali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hatibzade, tüm yaptırımların kaldırılmasının İran'ın "net politikası" olduğunun altını çizerek, "Birçok defa açıkça belirtildiği gibi, aşama içeren hiçbir plan dikkate alınmayacak." ifadesini kullandı. Yaptırımların lağvedilmesinin "etkili" bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Hatibzade, bunun İran tarafından doğrulamaya tabi tutulacağını belirtti. Hatibzade, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmeye yönelik adımları atmasının, tüm yaptırımların kaldırılması ve söz konusu doğrulamanın yapılmasının ardından geleceğini sözlerine ekledi. AA

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