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4 ŞUBAT 2020 SALI - YIL: 50

İran'da casuslukla suçlanan kişi idama mahkum edildi

04 Şubat 2020, Salı 14:24
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, CIA adına casusluk yaptığı iddia edilen bir kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili ayrıca iki yardım kuruluşu çalışanının ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. İsmaili, “Bir hayır kurumu altında çalışan 2 CIA ajanı tespit edildi. Casusluk için 10 yıl hapis cezasına, ulusal güvenliği tehdit ettikleri için ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldılar” dedi. Hapis cezası alanların kimliklerinin yargı süreci devam ettiği için açıklanmayacağını söyleyen İsmaili, CIA adına casusluk yapan Emir Rahimpur adlı kişinin ise idam cezasına çarptırıldığını açıkladı. 

Etiketler: İran, casusluk, mahkum, idam
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