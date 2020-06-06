İran'da koronavirüs nedeniyle 75 ölüm daha

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 75 artarak 8 bin 209'a yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına yönelik son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 269 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını belirten Cihanpur, salgın nedeniyle 75 kişinin de öldüğünü açıkladı. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 169 bin 425’e, ölü sayısının ise 8 bin 209’a ulaştığını açıkladı. Ülkede toplam 132 bin 38 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 587 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi. AA

Okunma Sayısı: 262

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.