İran'da Kovid-19 nedeniyle 123 ölüm daha

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 11 bin 420 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1060'ının hastanelere yatırıldığını açıkladı.

Vaka sayısının 1 milyon 920 bin 394'e çıktığını aktaran Lari, 123 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 62 bin 999 olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 24'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü aktaran Lari, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 642 bin 418'e ulaştığını ifade etti.

Lari, yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısının bugün itibarıyla 13 milyon 38 bin 709 olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü​​​​​​​ ayrıca, ülke genelinde risk durumuna göre 47 şehrin "kırmızı", 126 şehrin "turuncu", 247 şehrin "sarı" ve 28 şehrin de "mavi" olarak belirlendiğini, "kırmızı" ve "turuncu" şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğunu sözlerine ekledi.