İran'da Kovid-19 nedeniyle 217 ölüm daha

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 217 kişinin daha öldüğünü ve 2 bin 414 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 405'e, vaka sayısının da 276 bin 202'ye çıktığını aktardı. Hastalardan 3 bin 583'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 240 bin 87 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti. Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2 milyon 175 bin 217 olduğu bilgisini paylaştı. AA

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