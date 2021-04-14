İran'da Kovid-19 nedeniyle 304 ölüm daha

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 304 artarak 65 bin 359'a yükseldi. Ülkede, 462 bin 642 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verilerini de paylaştı. Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 25 bin 582 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 3 bin 98'inin hastanelere yatırıldığını açıkladı. Vaka sayısının 2 milyon 143 bin 794'e çıktığını söyleyen Lari, 304 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının da 65 bin 359 olduğunu vurguladı.

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