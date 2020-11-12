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12 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İran'da Kovid-19 nedeniyle 457 ölüm daha

12 Kasım 2020, Perşembe 15:18
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sedat Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 457 kişinin daha öldüğünü ve 11 bin 517 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 40 bin 121’e vaka sayısının da 726 bin 585’e çıktığını aktardı.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 614’ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 541 bin 566 kişiye ulaştığı bilgisini verdi.

Ülkede 5 milyon 384 bin 988 kişiye test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran genelinde 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Öte yandan 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

AA

Etiketler: İran, Kovid-19
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