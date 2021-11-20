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20 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İran'da kuruyan nehir nedeniyle protesto gösterisi

20 Kasım 2021, Cumartesi 08:05
İran'ın üçüncü büyük kenti İsfahan'a hayat veren Zayende Irmağı'nın kuruması binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Bölgede kuraklık etkili olsa da çiftçiler, nehrin yönünün değiştirilmesi nedeniyle kuruduğunu öne sürerek yetkilileri suçladı.

Ülkede birkaç yıldır etkili olan kuraklık nedeniyle Urumiye Gölü'nün ardından önemli su kaynaklarından Zayende Irmağı da kurudu.

Zayende Irmağı'nın kuruması nedeniyle İsfahan'da çiftçilerin başlattığı gösteriye şehir halkı da destek verdi.

Gösteriler binlerce kişinin katıldığı bir eyleme dönüştü.

"Zayende Irmağımız nerede?", "Zayende Irmağı mı yoksa Ölü Irmak mı?" yazılı dövizler ve pankartlar taşıyan eylemciler, attıkları sloganlarla yetkililerden ırmağın yeniden ihya edilmesi için gereken adımları atmalarını istedi.

Çiftçiler nehrin Yezd eyaletine yönlendirilmesi nedeniyle kuruduğunu öne sürerek yönetimi suçladı.

Eylemin ardından Enerji ve tarım bakanlıklarından yetkililer gerekli önlemlerin alınacağını ancak kuruyan nehre suyun gelmesinin aylar alacağını kaydetti.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, nehir, protesto
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