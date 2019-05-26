İran'da Laricani yeniden Meclis Başkanı

İran Meclisi Başkanlığına yeniden Kum kenti milletvekili Ali Laricani seçildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclis Genel Kurulunda yapılan 10'uncu dönem 4'üncü yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Laricani, Tahran Milletvekili reformist Muhammed Rıza Arif ve Humeynişehr Milletvekili Muhammed Cevad Ebtehi aday oldu. Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçimini toplamda 274 oyun 155'ini alan Laricani kazandı. Başkan yardımcılığı seçimlerinde de Tebriz Milletvekili Mesud Pizişkiyan yeniden 1'inci başkan yardımcısı olurken, Kirmanşah Milletvekili Abdurrıza Mısri de 2'nci başkan yardımcısı seçildi. Muhammed Ali Vekili, Seyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, Ali Asgar Yusufnejad, Ali Rıza Rahimi, Ahmed Emir Abadi Ferahani ve Ekber Rencberzade Meclis Başkanlığı sekreterleri olarak seçildiler. İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor. AA

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