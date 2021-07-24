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24 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

'İran'daki protestolarda 9 kişi öldü'

24 Temmuz 2021, Cumartesi 11:29
İran'ın Huzistan eyaletinde 15 Temmuz'dan bu yana devam eden su kesintileri protestolarında 9 kişinin öldürüldüğü ve gösterilere katılan 102 kişinin gözaltına alındığı iddia edilirken eyaletin bazı noktalarında elektrik ve internetin kesildiği bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 102 kişinin isimlerini yayınladı.

Buna göre, 16 yaşlarındaki iki çocuk da gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. HRANA ayrıca, gösterilerde bugüne dek en az 9 kişinin öldüğünü iddia etti. İranlı yetkililer ise 5 göstericinin ve bir polisin "provokatör grupların" açtığı ateş sonucunda öldüğünü savunuyor.

Öte yandan ülke medyasına yansıyan haberlerde, gösterilerin 9 gecedir devam ettiği Huzistan eyaletinin birçok noktasında mobil ve sabit internetin kesildiği bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi. Küresel internet erişimini izleyen "Netblocks" ise Huzistan eyaletindeki protestoların ardından İran'da yaygın internet kesintilerinin meydana geldiğini duyurdu.

İran'ın "Peyam-i Ma" gazetesi ise internet kesintilerine dair haberleri Huzistan Telekomünikasyon Şirketi Halkla İlişkiler Müdürlüğünden doğrulayarak "internet kesintilerinin teknik bir arızadan kaynaklandığını ve yetkililerin sorunu çözmek için çabaladığını" duyurdu.

AA

Etiketler: İran, protesto
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