İran'dan ABD yaptırımlarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın demir, çelik, bakır ve alüminyum sektörlerine getirdiği yeni yaptırımlara sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, İran'ın zararlarından Washington'ın sorumlu olacağını söyledi.

Musavi, "Amerikan rejiminin almış olduğu bu karar uluslararası taahhütlere ve normlara aykırıdır. ABD, neden olduğu bu zararlardan sorumlu olacaktır." diye konuştu.

Washington ile Tahran arasındaki gerilim iyice tırmanırken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın metal endüstrisine yaptırım getiren başkanlık kararına imza attı.

Beyaz Saray'ın 8 Mayıs'ta duyurduğu söz konusu karara göre ABD yönetimi, İran'ın demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini hedef alan yaptırımları uygulamaya koyuyor.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmadan ayrılmasının 1. yıl dönümüne rastlayan kararname hakkında Trump, "Bugün İran'ın petrol-dışı en önemli ihracat gelirlerinin kaynağı olan demir, çelik, alüminyum ve bakır sektörlerine yaptırımlar getiren başkanlık kararına imza atıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer anlaşma sürecinde terör odaklarına destek vermeye devam ettiğini, füzeler geliştirdiğini ve bölgesel çatışmalarda rol oynadığını savunarak, "Aldığımız kararlar neticesinde artık İran rejimi terörü desteleme fonlarını bulmakta zorlanıyor, ekonomisi beklenmedik bir depresyona giriyor, hükümet gelirleri kuruyor ve enflasyonu kontrolden çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.