"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İran'dan ABD'ye yeni yaptırım tepkisi: Elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor

20 Eylül 2019, Cuma 23:20
İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırımlarla ilgili, "Merkez Bankasına yeniden yaptırım uygulanması, ABD'nin İran'a baskı aracı bulma konusunda elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD, İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulayacak

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD Hazine Bakanlığının, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

İran ekonomisinin, yaptırımlar karşısında ne kadar dayanıklı olduğunu herkese ispatladığını savunan Himmeti, "Merkez Bankasına yeniden yaptırım uygulanması, ABD'nin İran'a baskı aracı bulma konusunda elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor. ABD'nin yaptırımlarda defalarca kez başarısız olması her zamankinden daha etkisiz olduğunun göstergesidir." görüşünü paylaştı.

Himmeti, İran Merkez Bankasının son dönemde başarılı olduğunu ve piyasalarda da istikrarı sağladığını belirterek, "İran ticareti ve mali işlemleri, ABD'nin yaptırım uygulayamayacağı kanallardan gerçekleşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den İran ulusal bankasına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı bugün, İran Merkez Bankası, İran Ulusal Kalkınma Fonu ve İran'ın askeri alışverişlerinin finansal transferleri için kullanılan Etemd Tejarate Pars adlı şirketine yaptırım kararı alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, İran Merkez Bankasının, İran Devrim Muhafızlarına, bu orduya bağlı Kudüs Gücü'ne ve "terörist bağlantılarına" milyarlarca dolar sağladığı vurgulanmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de getirilen yaptırımlara ilişkin, "İran'ın Suudi Arabistan'a yönelik küstah saldırısı kabul edilemez." değerlendirmesinde bulunmuş ve bu yaptırımlarla İran'ın tüm fonlarının kesileceğini söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Savaş çözüm değil

    Adalardan başlayarak “sıfır atık”

    İran'dan ABD'ye yeni yaptırım tepkisi: Elinin ne kadar boş olduğunu gösteriyor

    'Şu konuda bir ittifakımız var'

    6-8 Ekim gösterilerine ilişkin Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında karar

    Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı

    ABD, 2 Kübalı diplomatı sınır dışı edecek

    ABD, İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulayacak

    AKP'li başkan görevi bıraktı

    Mansur Yavaş hakim karşısında

    Basın hürriyeti zarar görüyor

    Anneleri ayırmayalım

    İnsanlık dışı durum engellensin

    Ekonomik krizde dip yakın

    Yalan seline karşı çıkalım

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Keşmirliler evlerini terk etmek istemiyor

    Pendik'deki orman yangını ile ilgili bir kişi gözaltına alındı

    Twitter: Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya alındı

    Meteoroloji'den 7 ile kuvvetli yağış uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Misbah ERATİLLA

    Rabbinin hükmüne sabreyle
    Genel

    Savaş çözüm değil
    Ahmet BATTAL

    Yargıcının şahidi burgucu mu?
    Abdil YILDIRIM

    Mi’rac’a çıkmak ister misiniz?
    Cevher İLHAN

    “Fitne stratejileri”ne mukabil...
    Mehmet ÇETİN

    Bakara/41’den ihlâsa giden yol
    İslam YAŞAR

    Demokrasiye darbe ihaneti
    Sebahattin YAŞAR

    Özgüven üzerine
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Eğitim ve değişim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.