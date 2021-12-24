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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

İran'dan askeri tatbikat: 16 balistik füze fırlatıldı

24 Aralık 2021, Cuma 19:05
İran’ın yıllık askeri büyük tatbikatta karadan karaya 16 balistik füze fırlattığı açıklandı.

İran Haber Ajansı IRNA, ülkenin güneyinde hala devam eden askeri tatbikat sırasında Devrim Muhafızları’nın 16 balistik füze fırlattığını duyurdu.

Ghadr, Sejjil, Zalzal, Dezful ve Zolfaghar adları verilen füzelerin menzilinin 350 ila 2 bin kilometre arasında olduğu bildirildi.

İran daha önce yaptığı bir açıklamada kısa ve orta menzilli füzelerinin İsrail ve bölgedeki ABD üslerine erişme kapasitesinde olduğu tehdidinde bulunmuştu.

Fırlatılan bütün füzelerin aynı anda tek bir hedefi imha ettiği kaydedilen açıklamada, yine tatbikatta kullanılan 10 SİHA’nın da hedeflerini yok ettiği bildirildi.

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Nüseyin Bageri, planlanmış askeri tatbikatın İsrail’in “son büyük anlamsız tehditlerine” yanıt teşkil ettiği uyarısında bulundu.

Bagheri, “Bu, herhangi bir düşman hedefi aynı anda vurabilen yüzlerce füzenin küçük bir parçasıydı.” dedi.

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, askeri tatbikat, balistik füze
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