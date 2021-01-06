İran'dan İsrail'e gözdağı

Tahran yönetimi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun "İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasının ardından Tel Aviv'in kendilerine karşı herhangi bir hamlesi olduğu taktirde "kararlı bir yanıt" vereceklerini açıkladı.

Donald Trump liderliğindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran ile yaptığı nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılmasının ardından Tahran yönetimi geçtiğimiz günlerde uranyum geliştirme kapasitelerini yüzde 20 oranında artıracaklarını açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları'na yakın haber ajansı olan devlet destekli Nour News'e konuşan askeri bir personel, "İsrail rejimi sorumluluğu kabul etsin ya da etmesin, İran'ın çıkarlarına ya da güvenliğine karşı herhangi bir saldırganlık tavrı gösterirse, Tahran yönetimi (Tel Aviv) bu rejime karşı "kararlı bir yanıt verecektir." diye konuştu.

Söz konusu açıklama İran'daki diğer haber ajansları ve devlet medyası tarafından geniş bir şekilde duyuruldu. Tahran yönetimi herhangi bir nükleer silah geliştirme faaliyetinde bulunmadığını defaatle dile getirmişti.